RÉHABILITATION DE LA COUPOLE ZEVACO LOT 2: L’APPEL D’OFFRES EST LANCÉ

Casa Patrimoine n’est plus le maître d’ouvrage de la réhabilitation de la coupole Zevaco à Casablanca. Casa Aménagement a pris le relais voici huit mois et vient de lancer un appel d’offres pour le lot 2 des travaux de restauration et de valorisation de la coupole Kora Ardia à Casablanca.

La société de développement local Casa Aménagement vient de lancer un appel d’offres pour les travaux de restauration et de valorisation de la coupole Kora Ardia à Casablanca. Il s’agit du deuxième lot et qui concerne les seconds œuvres et l’aménagement extérieur.

D’un budget fixé à huit millions sept cent soixante mille dirhams, ces travaux devraient être réalisés une fois que l’entreprise chargée des travaux sera dévoilée après ouverture des plis, le 12 mars à 10h.

Casa Aménagement prévoit des visites des lieux le 26 février prochain à partir de 10h.

Pour rappel, cette société de développement local a pris le relais de Casapatrimoine, qui s’est déchargée de plusieurs projets à Casablanca, dont les abattoirs, le vélodrome et la coupole de Casablanca.

Contactée par Le360, l’architecte chargée du projet souligne que ce changement de maître d’ouvrage n’a pas réellement impacté les travaux. « Le chantier avance bien », a-t-elle souligné, tout en se réservant le droit de ne pas dévoiler plus de détails dans l’immédiat.

