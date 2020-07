Renault : 19.689 ventes à fin juin 2020

43% des parts de marché cumulées par le Groupe



La marque Renault a écoulé durant les six premiers mois de l’année 5.861 véhicules et a porté sa part de marché à 12,8%.

Au titre du mois de juin 2020, le Groupe Renault détient une part de marché (PDM) de 41,9% avec la marque Renault à 12,8% et Dacia qui atteint 29,1%. Au terme de ce semestre, Le Groupe enregistre au total 19.689 ventes. A fin juin, sa part de marché cumulée atteint 43% et se dit consolider sa position de leader du marché marocain. Dans le top des meilleures ventes, le Groupe Renault décroche 7 places. Ainsi, on retrouve sur le podium Sandero, Dokker et Logan.

La marque Clio est classée 4ème dans le «Top Ten», suivie de Lodgy en 5ème position et de Duster en 6ème position. Pour sa part, Kangoo se maintient à la 7ème position. Dans un contexte exceptionnel, la marque Dacia a enregistré 2.812 livraisons en juin. Elle cumule ainsi 13.828 livraisons sur le 1er semestre, et une part de marché totale (véhicules particuliers-véhicules utilitaires) qui s’établit à 30,2%.

Renault se place 2ème sur le marché VP-VU marocain. Ainsi, le losange clôture ce mois de juin avec 1.234 livraisons et 12,8% de part de marché. La marque Renault a écoulé durant les six premiers mois de l’année 5.861 véhicules et a porté sa part de marché à 12,8%. Au niveau du VU/VUT, le Groupe Renault se dit consolider sa position de leader de ce segment avec un cumul de 1.538 unités livrées et 25,9% de part de marché.

Pour accompagner les clients des marques Renault et Dacia, le Groupe rappelle qu’il propose des offres adaptées telles que le crédit gratuit sans frais de dossier pour les fonctionnaires, 6 mois de différé pour les particuliers, un crédit gratuit pour les sociétés et les taxis et d’autres formules de financement, et une offre à taux 0% pour les petits budgets permettant l’accès à la mobilité à seulement 55 DH par jour.

Par ailleurs, le dispositif de précommande en ligne est aussi disponible depuis le mois d’avril sur les deux marques Renault et Dacia. Ses offres et services sont consultables sur les pages : Renault.ma & Dacia.ma, promo.renault.ma, promo.dacia.ma,

facebook.com/daciamaroc

source : aujourdhui.ma