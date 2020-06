Réouverture des frontières extérieures de l’UE : Le Maroc parmi les 14 pays admis

Les pays européens devront se prononcer ce lundi



Les pays de l’UE vont rouvrir leurs frontières extérieures à partir du 1er juillet. La présidence de l’UE devrait voter ce lundi la liste des pays dont les ressortissants seront admis. Vendredi dans la soirée, les ambassadeurs des pays de l’UE et de l’espace Schengen avaient proposé une liste de 14 Etats. où figurent le Maroc, l’Algérie, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie, l’ Uruguay. La liste inclut également la Chine, sous condition de réciprocité, c’est-à-dire à condition qu’elle accueille sur son sol les voyageurs venant de l’UE. Sont aussi admis les voyageurs d’Andorre, Monaco, du Vatican et Saint-Marin.

Cette liste limitée ne comprend donc pas les Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, pas plus que le Brésil ou la Russie. D’autres pays tels qu’Israël, la Turquie ou l’Arabie Saoudite sont également exclus, en raison de la situation de la pandémie Covid-19 y étant jugée plus grave qu’en Europe. Une fois adoptée, cette liste devrait être mise à jour toutes les deux semaines, selon l’évolution de la Covid-19 dans le monde.

L’Exécutif européen ne peut émettre qu’un avis, la décision finale appartient à chaque Etat membre. Le contrôle des frontières reste une compétence nationale. Les pays membres peuvent donc choisir de ne pas ouvrir leurs frontières à l’ensemble des quatorze pays retenus.

source : aujourdhui.ma