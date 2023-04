Selon une enquête de Casatramway: Plus de 94% des usagers du tramway casablancais satisfaits

Une enquête récemment conduite par Casatramway révèle que 94,7% des usagers du tramway sont satisfaits de leur déplacement via tramway. Pour rendre hommage à ses clients, elle a donc lancé une campagne artistique d’ampleur dans les quartiers desservis par le tramway en y associant plusieurs noms du «Street Art» ainsi que de jeunes talents marocains. Les résultats de cette enquête ainsi que le lancement de cette initiative ont été présentés jeudi dernier au centre de maintenance de Casatraway à Ain Sbaâ.

Casatramway fait de la connaissance client un levier essentiel pour son déploiement. Elle a ainsi mené une enquête d’envergure pour recueillir les appréciations des usagers sur ce mode de mobilité urbain. L’objectif étant d’évaluer le degré de satisfaction du tramway et l’image qui y est associée. Cette enquête de connaissance client et le bilan de satisfaction ont été conduits auprès d’un échantillon de 2.518 Casablancais qui regroupent les usagers actuels, potentiels et non-usagers du tramway. Il en ressort que 78% des usagers du tramway et 82% des participants à l’enquête en ligne déclarent être des usagers réguliers du tramway en l’utilisant à hauteur de 5 fois et plus par semaine et entre 1 et 4 fois par semaine. Il s’avère aussi que le fait de disposer des moyens personnels pour le déplacement n’entrave pas l’usage du tramway. Pour preuve, environ trois quarts des répondants à l’enquête ayant en permanence une voiture ou/et un vélo-moto personnels à leur disposition sont des usagers réguliers du tramway.

Pour ce qui est de l’expérience voyage, 77% des participants à l’enquête Grand public jugent le temps passé en tramway agréable. Dans ce schéma, la connexion sur les réseaux sociaux, regarder à l’extérieur ou la navigation sur Internet sont les trois principales occupations de ces passagers, selon la même enquête.

Et ce n’est pas tout. On notera que 42,2% des usagers ont exprimé leur intention de continuer à utiliser le tramway pour se déplacer même en disposant d’un moyen de transport personnel. Par ailleurs, 63,2% des usagers du tramway et 59,7% des participants à l’enquête Grand public empruntent une ligne sans correspondance. Ce qui signifie que la desserte de différentes zones à Casablanca représente un avantage concurrentiel important pour le tramway.

La même enquête révèle que 94,7% des usagers sont globalement satisfaits de leur déplacement en tramway. De plus, 96,6% des usagers sont prêts à recommander le tramway comme moyen de déplacement à Casablanca et 95% apprécient l’aspect sécuritaire de ce mode de transport, notamment dans les rames et les stations.

Pistes d’amélioration

Casatramway compte renforcer ses services. Elle s’y attelle notamment à travers un plan d’action qui englobe plusieurs points mentionnés par les usagers dans ladite enquête. Ces observations concernent les distributeurs de titres de voyage, la sécurité dans les stations, la digitalisation, l’assistance et l’information voyageur, l’aération et la climatisation. Pour répondre à ces demandes, l’entreprise envisage de soulager les distributeurs de titres de voyage à travers la vente à distance sur le nouveau site web et Appli.

Elle ambitionne aussi de renforcer la sécurité au niveau des stations à forte fréquentation durant les évènements (les matchs par exemple). Casatramway devra également mettre en place une application mobile, déployer un nouveau site web, développer une E-boutique pour la recharge des abonnements et rendre plus accessible le Wifi à bord de la T2. La société travaille aussi sur la formation interne des agents pour faciliter l’accès au tram. Elle mettra également en place un outil Freshdesk pour la gestion des réclamations. Quant à l’aération au sein du tramway, l’entreprise devra procéder à la réparation de la climatisation sur l’ensemble des rames.

Du «street art» inspiré des Casablancais CasaArt’Way

Faisant partie intégrante du décor de la métropole casablancaise, le tramway est désormais plus qu’un moyen de transport. Il résume plusieurs valeurs. A partir de l’étude qualitative menée par Casatramway, il est également perçu comme facteur de proximité, d’embellissement de la ville, de couverture et de présence avec un aspect environnemental et social. «Le tramway est un symbole important de modernité, de développement, d’innovation, de confiance, de respect, de mixité, de confort et de générosité pour les habitants de Casablanca. C’est sur la base de cette perception que CasaArt’Way a été créée. Cette campagne est une manifestation artistique inspirée des témoignages collectés de l’enquête qualitative effectuée. En collaboration avec des artistes locaux talentueux du collectif Placebo, 15 œuvres d’art ont été créées pour décorer des stations de redressement électrique le long des lignes 1 et 2», indique Casatramway. Ces œuvres seront également disponibles en ligne sur le site www.casatramway.ma pour une visite virtuelle à partir du mois de septembre 2023.

source : aujourdhui.ma