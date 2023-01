Semaine verte de Berlin : Les coopératives féminines marocaines en vedette

La Semaine verte internationale de Berlin, qui se poursuit jusqu’au 29 janvier, est l’une des plus grandes manifestations mondiales consacrées à l’alimentation, l’agriculture et l’horticulture.

Produits de terroir»

Le pavillon marocain à la 87ème édition de la Semaine verte internationale de Berlin connait une participation distinguée de plusieurs coopératives féminines marocaines, qui cherchent à promouvoir leurs produits et s’assurer des débouchés sur le marché allemand.

Les coopératives marocaines mettent en avant l’originalité et la qualité de leurs produits bio, en vue d’attirer davantage de nouveaux consommateurs et professionnels européens.

Des participantes à ce salon, qui figure parmi les principales manifestations agricoles dans le monde, ont souligné, dans des déclarations à la MAP, leur détermination à promouvoir la richesse et la singularité des produits du terroir marocains, lesquels répondent à la qualité et aux normes strictes exigées par les marchés étrangers.

Parmi la variété des produits exposés, les visiteurs se ruent sur l’huile d’argane, le safran, les épices, le couscous, les produits dérivés de la figue de barbarie, ou encore les produits dérivés de la rose.

Pour Soumaya Yaakoubi, présidente de la coopérative féminine «Coop BH Nature», basée à Larache, ce salon représente une réelle opportunité de présenter les produits de la région, à l’image des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des huiles végétales certifiées et de nouer par la suite des contacts avec des partenaires pour le long terme.

«Nous sommes présents dans ce salon pour présenter ce que le Maroc peut offrir et exporter au marché allemand, comme produits de très haute qualité», a relevé Mme Yaakoubi, qui a qualifié le marché allemand de «très accueillant».

De son côté, Selma El Antari, cofondatrice de la coopérative «Beni Antar», située à Ounara (Province d’Esssaouira) et spécialisée dans la production et la commercialisation des produits de terroir marocains, a indiqué que l’objectif de la participation à la Semaine verte de Berlin est d’explorer les spécificités du marché allemand, d’échanger avec les consommateurs étrangers et de faire connaitre et valoriser le terroir marocain.

Pour sa part, Rabia Marzouk, présidente de la coopérative agricole féminine «Soukaina Coopérative», basée dans la province de Taroudant, a souligné que cet événement international se veut une porte d’entrée au grand marché allemand, friand de produits marocains, ajoutant qu’il permet aussi de se mettre en réseau avec de nouveaux clients tout en mettant en avant les atouts des différentes régions du Maroc.

Organisé par Morocco Foodex, le pavillon marocain, qui s’étend sur une superficie de de 623 m², a été mis au profit d’une vingtaine de coopératives et de groupements d’intérêt économique pour promouvoir leurs produits, dans un cadre qui met en avant les traditions, la culture et l’art culinaire marocains (Préparation du thé et des mets dans la pure tradition marocaine, cérémonie du henné..), le tout dans une atmosphère festive agrémentée par les musiques et les danses folkloriques de Gnawa.

L'édition de cette année regroupe plus de 1880 exposants représentant une soixantaine de pays et accueille plus de 400.000 visiteurs.

