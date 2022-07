Smeia dévoile les nouveaux modèles du segment luxe de BMW

Smeia présente en avant-première à ses clients et partenaires, la toute nouvelle BMW Série 7, deux mois avant le démarrage de sa production en série. Le Maroc fait partie des rares marchés ayant le privilège de disposer de ce modèle en pré-lancement pour le présenter au public marocain.

La nouvelle BMW Série 7 offre une expérience de conduite résolument novatrice, axée sur le plaisir de conduire, un confort exceptionnel sur les longs trajets et une expérience digitale hors pair. La BMW i7, quant à elle, est au cœur de cette réinterprétation qui porte la mobilité personnelle à un niveau d’agrément et d’exclusivité unique. La berline 100% électrique, qui fait partie intégrante de la gamme, illustre à merveille le concept premium durable qui caractérise les modèles les plus exclusifs du constructeur munichois.

La proue de la nouvelle Série 7 fait la part belle aux codes stylistiques de la marque, tout en introduisant une différenciation visuelle qui la distingue des autres modèles de la gamme BMW. Avec ses équipements exclusifs, notamment le BMW Theatre Screen (disponible à partir de la production du mois de Mars 2023), l’expérience multi sensorielle BMW iDrive avec son écran incurvé BMW Curved Display, ou encore l’assistant de manœuvres, conçu pour le stationnement entièrement automatisé, le nouveau modèle incarne à merveille la formidable capacité d’innovation de BMW.

Dans le monde entier, la nouvelle BMW Série 7 sera exclusivement proposée dans une variante de carrosserie à empattement long, procurant aux passagers à l’arrière un espace et un confort hors du commun. En outre, son habitacle procure une sensation de bien-être incomparable doublée d’une atmosphère exclusive grâce à ses nouveaux matériaux de qualité supérieure, à son système de divertissement innovant et à l’offre étendue Executive Lounge, proposée en option (de série sur le niveau de finition supérieur).

Des procédés de production durables et flexibles sur le site BMW Group de Dingolfing

Le lancement mondial de la nouvelle BMW Série 7 débutera en novembre 2022. Ainsi, 45 ans après les débuts de la première BMW Série 7, la septième génération de la série sera elle aussi produite sur le site BMW Group de Dingolfing (en Allemagne). Dans cette usine, les variantes 100 % électriques, thermiques et hybrides rechargeables sont toutes construites sur la même ligne de montage. Les moteurs électriques et les batteries haute tension de la BMW i7 sont également fabriqués à l’usine de Dingolfing.

A l’instar de la chaîne logistique, le site de Dingolfing mise de manière accrue sur l’électricité verte pour la production. Par ailleurs, la sélection rigoureusement contrôlée des matières premières et le recours étendu aux matières premières secondaires permettent à la nouvelle BMW Série 7 de contribuer de manière significative aux objectifs de durabilité ambitieux du constructeur.

Design extérieur: expressif, imposant et exclusif.

Puissance et exclusivité: le design de la nouvelle BMW Série 7 annonce sans détour, l’expérience de conduite exceptionnelle du modèle, à la fois luxueuse et moderne, tout en préfigurant les espaces généreux et l’offre numérique innovante dont bénéficient les passagers. La verticalité de la face avant comme la réinterprétation des doubles phares et de la double calandre BMW, qui constituent des codes stylistiques typiques de la marque, confèrent à la voiture son caractère affirmé et sa personnalité unique.

La nouvelle BMW Série 7 est dotée de série de projecteurs avant à LED matriciels adaptatifs, avec fonction BMW Selective Beam, un système d’assistance anti-éblouissement pour les feux de route. Les fonctionnalités d’éclairage sont réparties en deux segments lumineux distincts. Le segment supérieur, constitué d’un bandeau lumineux extrêmement fin, comporte les feux de jour, les feux de position et les indicateurs de changement de direction.

Proposés en option sur le niveau de finition supérieur, les projecteurs BMW Iconic Glow créent un effet lumineux unique grâce à des cristaux Swarovski disposés en L et rétroéclairés individuellement par des LED. Ils assurent les fonctions de feux de position et de feux de jour. Quant aux feux de croisement et aux feux de route, ils sont intégrés dans les optiques inférieurs, qui se démarquent autant par leur positionnement plus en retrait dans le bouclier avant que par leur finition foncée.

L’éclairage des contours de la double calandre BMW souligne le caractère imposant de la face avant. Associé aux projecteurs à cristaux BMW Iconic Glow, cet éclairage s’anime en deux jeux de lumière «Welcome» et «Goodbye», qui séduisent par leur caractère expressif sur le plan visuel. Le nouveau modèle arbore d’autres signatures stylistiques spécifiques, notamment les surfaces élégantes du bouclier avant et la forme sculpturale du capot, marqué par son inflexion centrale tout en sportivité.

L’élégance des lignes de la nouvelle BMW Série 7 s’exprime également sur ses flancs, comme en attestent les surfaces au design homogène, les proportions généreuses et harmonieuses, mais aussi la proue élancée vers l’avant. Cette impression visuelle est accentuée par les vitres latérales presque affleurantes, dotées de joints invisibles. La ligne d’épaulement s’étire des feux de jour jusqu’aux feux arrière et trace une démarcation sur les surfaces élégantes de la carrosserie. Quant aux portes aux dimensions généreuses, elles permettent aux passagers d’entrer et de sortir confortablement de l’arrière de la limousine.

A l’instar de la face avant, la poupe de la nouvelle BMW Série 7 séduit par l’agencement clairement structuré de ses surfaces. Les feux à LED au design particulièrement fin se distinguent par leur élégance minimaliste. Les blocs optiques arrière se prolongent légèrement sur les flancs.

Avec ses accents bleus BMW i, la BMW i7 assume clairement son positionnement en matière de durabilité, unique parmi les limousines. Proposé en option, la finition M Sport dégage une impression de sportivité caractéristique des modèles de la marque. Un pack M Sport Pro est également disponible. Les variantes BMW M de la nouvelle Série 7, qui seront dévoilées au cours de l’année 2023, promettent une expérience particulièrement intense, tant sur le plan visuel que sportif. Ces modèles peuvent également être dotés en option d’un pack M Performance.

La nouvelle BMW Série 7 bénéficie d’un nuancier extérieur composé d’une teinte unie et de neuf teintes métallisées. Quatre teintes BMW Individual sont déjà disponibles, et d’autres teintes spéciales au style particulièrement affirmé seront également proposées à l’avenir. Enfin, pour la première fois, deux teintes BMW Individual biton sont proposées en option pour toutes les versions.

Confort de conduite exceptionnel et bien-être incomparable

L’habitacle de la nouvelle BMW Série 7 procure au conducteur comme aux passagers un confort exceptionnel et une expérience de conduite alliant modernité et élégance. Ainsi, l’habitacle résume le parfait équilibre entre sportivité et confort de conduite qui caractérise le nouveau modèle: pour le conducteur, la nouvelle Série 7 est une berline aussi élégante que dynamique. Pour les passagers, notamment à l’arrière, elle procure une sensation de bien-être incomparable.

Le tableau de bord de la nouvelle BMW Série 7 comprend nettement moins de boutons et d’organes de commande analogiques par rapport à la génération précédente. En effet, le nouveau modèle mise sur la digitalisation, comme en atteste l’affichage BMW Curved Display (de série). Ce combiné 100% numérique se compose d’un écran d’information de 12,3 pouces, logé derrière le volant, et d’un écran de contrôle central de 14,9 pouces. Par ailleurs, le volant et le sélecteur de vitesse sur la console centrale ont également été redessinés. En outre, le nouveau modèle est équipé pour la première fois du système BMW Interaction Bar, un nouveau type d’interface de commande doublé d’une signature visuelle caractéristique. Ce système fonctionnel est équipé d’un rétroéclairage d’une grande élégance et s’étend sur toute la longueur du tableau de bord jusque sur les portes.



Expérience de divertissement de haute qualité

L’écran de cinéma BMW (BMW Theatre Screen) en option comprend un écran tactile 8K de 31,3 pouces avec un système de son Surround Bowers & Wilkins et des caissons de basses intégrés aux sièges, des télécommandes à écran tactile intégrées dans les portes (BMW Touch Command) et un système de pare-soleil arrière automatisé qui se ferme lorsque l’écran de cinéma est allumé. Les clients peuvent regarder des vidéos et écouter de la musique tout au long de leurs trajets.

Quel que soit leur mode de divertissement favori, les occupants de la BMW i7 bénéficient d’une expérience acoustique incomparable grâce au système BMW IconicSounds Electric. En effet, pour la première fois, toutes les ambiances sonores de conduite développées dans le cadre de la collaboration entre BMW Group et le célèbre compositeur de musiques de film Hans Zimmer sont disponibles.

Nouveaux sièges confort de série, offre Executive Lounge optimisée

La BMW Série 7 est dotée de série de sièges confort de conception nouvelle. Ils offrent une surface d’assise plus généreuse que sur la génération précédente, mais aussi de nombreux réglages électriques, un système de chauffage et un support lombaire pour le conducteur et le passager avant. Les sièges multifonctions proposés en option à l’avant et à l’arrière offrent une fonction de ventilation active avec refroidissement optimisé et une fonction massage qui comprend neuf programmes.

Avec les options Executive Lounge, les passagers installés à l’arrière bénéficient d’un confort d’assise maximal et d’une sensation de bien-être incomparable. Cette offre comprend notamment une fonction d’inclinaison du dossier ainsi qu’un repose-pied intégral déployé derrière le siège du passager avant. En outre, les fonctionnalités de réglages ont été optimisées pour un confort accru en position inclinée. Le package «Executive Lounge» est disponible sur le niveau supérieur de finition de la gamme Maroc.

Grâce à la nouvelle structure de l’offre, les clients souhaitant apporter leur touche personnelle au design intérieur de leur nouvelle Série 7 peuvent opter pour des variantes d’équipement et des combinaisons de coloris soigneusement sélectionnées. La nouvelle Série 7 propose également une grande variété de selleries aux matériaux exclusifs, allant du ‘Veganza’ – un nouveau matériau qui reproduit les propriétés du cuir et bénéficie d’une finition perforée et généreusement matelassée pour une assise des plus confortables-, aux cuirs les plus raffinés. En outre, la berline est équipée dès le deuxième niveau de finition d’un intérieur en cuir BMW Individual ‘Merino’ rehaussé d’éléments exclusifs. Enfin, l’habitacle de la BMW Série 7 peut être décliné dans le nouvel intérieur BMW Individual cuir Merino/laine cachemire.

Par ailleurs, en plus de la climatisation automatique quatre zones aux buses discrètes proposée de série, le nouveau modèle est doté de surfaces chauffantes sur les accoudoirs des portes et la console centrale.

Le toit en verre panoramique fixe, significativement plus grand que sur la génération précédente, est également compris dans la dotation de série. Enfin, la berline est dotée de la nouvelle version du toit en verre panoramique Sky Lounge à partir du deuxième niveau de finition au Maroc. Une mention particulière à la disponibilité sur toute la gamme du mécanisme d’ouverture et de fermeture de portes automatiques, conférant à la nouvelle BMW Série 7 un agrément luxueux sans précédent dans sa catégorie.

Puissance et efficience

Dès novembre prochain, la nouvelle BMW Série 7 sera proposée en limousine 100 % électrique BMW i7 xDrive60 (consommation électrique en mixte combinée: 18,4 – 19,6 kWh/100 km ; émissions de CO2 combinés : 0 g/km). La BMW i7 xDrive60 est équipée de deux moteurs électriques développant une puissance cumulée de 544 ch (400 kW), et bénéficie de nombreuses innovations permettant d’accroître son autonomie (de 591 à 625 km).

Le moteur diesel six cylindres en ligne, associé à une hybridation légère de 48V, développant 300 ch (220 kW) de la BMW 740d xDrive (consommation de carburant mixte combinée: 5,9 – 6,9l/100 km; émissions de CO2 combinées: 157-182 g/km) complétera la gamme de motorisation au printemps 2023.

Les variantes hybrides rechargeables de la nouvelle BMW Série 7 seront commercialisées également au début de l’année 2023. A l’instar de la BMW i7, elles seront dotées de la cinquième génération de la technologie BMW eDrive, qui permet de porter l’autonomie électrique à plus de 80 km. Des variantes supplémentaires de la BMW i7 seront présentées ultérieurement, dont le futur fleuron de la gamme, la BMW i7 M70 xDrive (consommation électrique mixte combinée: 21,2 – 26,4 kWh/100 km; émissions de CO2 combinées : 0 g/km) développant 660 ch (485 kW).



Des systèmes de réglage du châssis offrant un parfait équilibre entre confort et dynamique de conduite



La nouvelle BMW Série 7 bénéficie de nombreuses innovations en matière de systèmes de réglage du châssis, conférant à la voiture une conduite parfaitement équilibrée entre confort et sportivité. Par rapport à la génération précédente, la caisse gagne en rigidité, les jantes et les voies s’élargissent. La suspension pneumatique à l’avant et à l’arrière, ainsi que les 4 roues directrices ActiveDrive ont été optimisés et sont fournies de série.

La fonction de stabilisation active du roulis, comprise dans le système optionnel Executive Drive Pro, est désormais associée à un moteur électrique de 48V. Grâce à la nouvelle fonctionnalité Active Roll Comfort, outre la compensation des mouvements de roulis qui surviennent en cas de chaussée inégale sur un seul côté de la route, le système ajuste activement la hauteur de la caisse sur le côté correspondant. Quant à la technologie de limitation du patinage à proximité de l’actionneur, elle accroît la rapidité et la précision des actions correctrices pour une stabilité directionnelle hors pair en situation de conduite extrême. La dernière génération du système de freinage intégré gagne en précision et contribue à une maniabilité optimisée et à un excellent ressenti sur la pédale de frein à chaque manœuvre de freinage.

Des technologies innovantes de conduite et de stationnement automatisés

La nouvelle BMW Série 7 bénéficie du plus large éventail de systèmes de conduite et de stationnement automatisés jamais proposé sur un modèle de la marque. Ces technologies innovantes assurent une parfaite intégration des systèmes actuels et préfigurent la mise en œuvre à moyen terme de fonctions de conduite autonome de Niveau 3. En associant le Régulateur de vitesse actif avec fonction Stop&Go à l’Assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, le nouveau modèle offre une expérience de conduite automatisée particulièrement intense.

Le Park Assist Pro, disponible en option, est doté d’un assistant de marche arrière qui permet désormais d’effectuer des manœuvres directionnelles sur une distance maximale de 200 mètres. Par ailleurs, l’assistant de manœuvre apporte une aide supplémentaire au conducteur. Une fois que le système a préalablement enregistré le déroulement d’une manœuvre, la voiture peut prendre en charge de manière autonome toutes les tâches nécessaires à son exécution: accélération, freinage, direction et basculement entre la marche avant et la marche arrière.

BMW iDrive et version 8 du système d’exploitation BMW: une nouvelle expérience numérique

Proposée de série dans la nouvelle BMW Série 7, la nouvelle expérience multi sensorielle BMW iDrive permet au conducteur de piloter de manière intuitive et multimodale les commandes de la voiture, la navigation, les fonctions d’infodivertissement et de communication. Basée sur la version 8 du système d’exploitation BMW, dernière version en date de l’interface logicielle, le BMW iDrive privilégie les commandes tactile et vocale. Quelle que soit la situation, la nouvelle Série 7 fournit au conducteur un affichage précis et adapté des informations et des instructions de navigation grâce à l’écran incurvé BMW Curved Display et au système BMW Interaction Bar. La berline est également dotée de série de la dernière génération de l’affichage tête haute HUD.

La nouvelle offre My Modes propose au conducteur et aux passagers une expérience globale en harmonisant les réglages des fonctionnalités de la voiture, de l’affichage et des fonctions d’ambiance intérieure. Ainsi, pour la première fois dans la BMW Série 7, les occupants peuvent profiter de série des configurations Expressive Mode et Relax Mode.

Désormais, les organes de commande Touch Command permettent également aux passagers installés à l’arrière d’utiliser le système audio de la voiture pour passer des appels téléphoniques.

source : le360.ma