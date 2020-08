sociétés cotées: hps résiste à la crise et poursuit sa stratégie de croissance externe

Le leader marocain des solutions et services de paiement affiche des indicateurs d’activité solides au premier semestre 2020, malgré la crise. Innovation, R&D et croissance externe restent au cœur de la stratégie de développement du groupe technologique.

A l’instar des entreprises technologiques au niveau mondial, HPS s’est montrée résiliente face à la crise liée à la pandémie de coronavirus. L’entreprise technologique spécialisée dans les paiements électroniques affiche en effet des indicateurs d’activité solides au premier semestre de 2020.

Ainsi, le produit d’exploitation consolidé au premier semestre enregistre une croissance de 1,3% à 349,5 millions de dirhams par rapport à celui de 2019, malgré une baisse de 8,1% à 201 millions de dirhams au second trimestre 2020 par rapport à celui de 2019.

Selon le communiqué d’HPS publié ce mardi matin, l’impact de la crise du Covid-19 s’est plus particulièrement reflété au niveau de l’activité «Services» en France, dont la production sur le deuxième trimestre a baissé de 22% par rapport au même trimestre 2019, en raison des projets qui n’ont pas pu être réalisés en télétravail.

Toutefois, l’activité «paiement» du groupe réalise une croissance de 3,5% sur le premier semestre de 2020, par rapport au même semestre de 2019. En effet, l’activité «processing», soit l’activité globale de gestion de back-office bancaire qui englobe le switching, poursuit sa croissance sur l’ensemble du premier semestre 2020 (+17,8%), malgré un ralentissement observé durant le deuxième trimestre (-9%), dû à l’impact de la période de confinement au Maroc, qui a généré une baisse temporaire du nombre de transactions sur le switching.

Par ailleurs, l’activité «Solutions» du groupe progresse de 1,6% au terme du premier semestre, et ce malgré les limitations de mobilité des équipes liées à la crise sanitaire.

La multinationale, présente sur 4 continents, réalise désormais 37% de ses revenus en Europe, 36% en Afrique, 24% en Asie, et 3% en Amérique.

Perspectives: R&D et croissance externe

Les résultats obtenus au premier semestre 2020 confortent HPS dans sa stratégie de développement fondée sur la croissance externe et l’investissement dans la Recherche et le Développement (R&D).

En effet, le management estime que «compte tenu de la situation actuelle et selon une approche prospective basée sur les attentes et les projections concernant l’industrie et les marchés dans lesquels le groupe HPS opère, ainsi que les croyances et les hypothèses émises par le management, le groupe reste confiant quant aux résultats attendus en fin d’année 2020 et au caractère limité de l’impact de la crise [du] Covid-19 sur ses principales activités».

Ainsi, l’Assemblée générale ordinaire de HPS, réunie le 26 juin dernier, a voté la non-distribution de dividendes au titre de l’exercice 2019 afin de renforcer la position financière du groupe dans le cadre de ses opérations de croissance.

Rappelons qu’une première opération d’acquisition a été réalisée en juillet 2020, portant sur la société IPRC au Maroc. Cette acquisition, actuellement en attente de la levée des conditions suspensives usuelles, viendra compléter l’offre de HPS avec de nouveaux services à forte valeur ajoutée autour des solutions PowerCARD, la solution logicielle de HPS utilisée dans plus de 90 pays dans le monde.

Le groupe affirme en outre continuer d’étudier d’autres opportunités pour réaliser sa stratégie de croissance externe.

Autre signe de confiance en l’avenir: l’entreprise dirigée par Mohamed Horani compte poursuivre ses efforts dans la R&D. Les investissements dans ce domaine ont atteint 41,4 millions de dirhams au cours du premier semestre, en croissance de 17,4% par rapport à la même période de l’année dernière.

Pour HPS, «il est nécessaire de favoriser l’innovation en période de changement afin de permettre à nos clients de s’adapter à la nouvelle réalité économique générée par la crise sanitaire de manière résiliente et durable».

source : le360.ma