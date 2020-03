SONDAGE: AU MAROC, LE CORONAVIRUS INQUIÈTE PLUS LES FEMMES QUE LES HOMMES

Une étude de l’Institut marocain d’analyse des politiques montre que 81% des Marocains ont peur de contracter le virus et que 96% craignent sa propagation. Le sondage révèle que les plus inquiets sont les femmes (86%) et les jeunes de moins de 35 ans (81%).

L’Institut marocain d’analyse des politiques (MIPA) a réalisé une étude quantitative de terrain sur les réactions des Marocains face à la pandémie du coronavirus et leurs impressions sur les mesures prises par les autorités. Les résultats de l’étude montrent que 81% des Marocains ont peur de contracter le Covid-19 et que 96% craignent sa propagation. Seuls 1% des sondés déclarent n’être nullement inquiets. En revanche, 90% des interviewés s’inquiètent des répercussions de cette pandémie. L’étude montre également que les femmes (86%) craignent plus que les hommes (77%) de contracter le virus et de le voir se propager (98% contre 94% pour les hommes).

De même, la peur de contracter le virus est plus grande chez les jeunes de moins de 35 ans (81%). Ce pourcentage passe à 72% chez les plus de 60 ans. Les jeunes se montrent aussi plus angoissés à l’idée d’une propagation du Covid-19 (97% contre 86% chez les personnes âgées). En revanche, les personnes plus âgées (96% contre 86% des jeunes de 26 à 35 ans) sont plus préoccupées par l’impact de cette pandémie sur l’économie nationale. Selon les résultats de l’étude, 48% des personnes sondées suivent à chaque instant l’évolution du coronavirus dans le monde, contre 44% qui disent s’informer au jour le jour.



S’appuyant sur cette étude, le quotidien Akhbar Al Youm souligne ainsi, dans son édition du mardi 24 mars, que 91% des Marocains ont essayé d’avoir des informations sur le coronavirus via Internet (88%), le ministère de la Santé (68%), les médecins (5%) et les pharmaciens (1%). Là aussi, les femmes (93,5%) et les jeunes (92%) se montrent plus curieux que les hommes (89%) et les personnes plus âgées (85%). Quant aux précautions prises par les Marocains pour éviter de contracter le virus, elles sont multiples: 97% des interviewés disent veiller à se laver les mains plusieurs fois par jour et 82% ont renoncé à sortir de chez eux. Seuls 12% ont utilisé des masques.

A noter que 84% des Marocains affirment ne pas s’être approvisionnés plus que d’habitude, contre 16% qui disent avoir constitué des stocks de nourriture. Questionnés sur les mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du coronavirus, 77% se déclarent satisfaits. Des chiffres qui contrastent avec le degré de confiance des Marocains (58%) sur la capacité du gouvernement à lutter contre cette pandémie. S’agissant de la capacité des hôpitaux à circonscrire le Covid-19, 74% des Marocains se montrent méfiants, contre 26% qui estiment que les centres hospitaliers sont en mesure de traiter les patients contaminés.

