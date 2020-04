Sopriam: Les réservations des Peugeot et Citroën se passent sur le web

Les réservations Peugeot et Citroën se passent en ligne. Sopriam, concessionnaire des deux marques, a mis en place deux liens permettant aux intéressés de choisir leur véhicule en ce temps de confinement.

Il s’agit de www.peugeotonline.ma et www.citroenonline.ma à travers lesquels les clients qui souhaitent acquérir ces marques peuvent choisir à distance leur véhicule, ses options, ses couleurs. « Avec la mise en ligne de photos des différents modèles disponibles des marques Peugeot et Citroën, Sopriam s’engage également à livrer le véhicule au domicile du client dans le respect des normes de sécurité et sanitaire », indique le concessionnaire.

Notons que dans la continuité de l’élan de solidarité nationale de son groupe À l Mada ayant contribué à hauteur de 2 milliards de DH au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus, la filiale Sopriam témoigne son soutien aux personnels de santé qui sont en première ligne face à cette urgence sanitaire et met à leur service un parc de véhicules.

