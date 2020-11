Stress hydrique et changement climatique en Afrique du Nord: L’AFD et l’OSS se mobilisent

L’Agence française de développement (AFD) et l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) viennent de signer un nouveau partenariat pour la mise en place d’une initiative régionale intitulée «Stress hydrique et changement climatique en Afrique du Nord».

Selon l’AFD, cette initiative intervient dans le cadre de la Facilité d’appui au dialogue de politiques publiques et citoyen financée par l’agence et pour laquelle une convention de recherche et de partenariat a été signée jeudi dernier à Tunis avec l’OSS, organisation intergouvernementale à vocation africaine et disposant d’une expertise reconnue sur le sujet des ressources en eau et de changement climatique en zone aride et semi-aride.

L’objectif de cette initiative régionale sera d’alimenter pour une durée de 18 mois le dialogue de politiques publiques dans la région (Maroc, Algérie, Egypte, Libye et Tunisie) et d’encourager le partage de connaissances à une échelle régionale sur les enjeux et solutions permettant de faire face à ces défis.

L’initiative permettra la création d’espaces de dialogue sur le sujet avec la production de documents de synthèse par pays et à l’échelle régionale et la publication de documents de recherche dans les collections de l’AFD.

Un atelier d’échange de haut niveau sera également organisé à Tunis en juin 2021 avec la participation principalement des décideurs des pays concernés ainsi que des fonctionnaires aux niveaux décisionnels élevés travaillant au sein des ministères sectoriels mais aussi transversaux, ainsi que la communauté scientifique, la société civile et le

source : lematin.ma