Taza: Les efforts se poursuivent pour circonscrire l’incendie dans la forêt Maghraoua

Les équipes d’intervention de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), de la protection civile, de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires, appuyées par des unités de la Place d’armes de Taza et de deux avions Canadair des Forces Royal Air, ont poursuivi dimanche leurs efforts pour tenter de circonscrire l’incendie qui s’est déclaré, vendredi soir dans la forêt de Maghraoua, dans la zone dite Jemaa Bouali et Boulbib (province de Taza). Quelque 580 hectares ont été endommagés par ces feux de forêts, a-t-on appris auprès de l’ANEF.

Les autorités locales, soutenues par la gendarmerie royale, la protection civile, les forces auxiliaires et les éléments de la commune de Maghraoua, se sont mobilisées pour évacuer les habitants d’une cinquantaine de maisons, au niveau de trois douars relevant de la commune de Maghraoua.

Plus d’une centaine d’habitants de ces trois douars, proches du périmètre de l’incendie, ont été évacués et hébergés dans des structures d’accueil situées au centre de la commune, a-t-on constaté sur place.

Les équipes d’intervention se sont mobilisées tout au long de la soirée de samedi pour sécuriser les habitations des personnes évacuées et leurs biens.

Un centre de commandement avancé a été mis en place pour suivre l’évolution de la situation et prendre les mesures qui s’imposent. La difficulté du terrain, les fortes chaleurs et les vents violents ont contribué à la propagation du feu et compliqué les opérations des équipes d’intervention.

