Tourisme : les détails du Mémorandum d’Entente signé lundi à Marrakech

Un Mémorandum d’Entente a été signé lundi à Marrakech, entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et le Groupe Club Med pour développer de nouveaux projets de cet opérateur touristique français au Maroc.

Signé par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, Mme Nadia Fettah Alaoui, le Directeur Général de l’ONMT, M. Adel El Fakir, le Directeur Général de la SMIT, M. Imad Barrakad, et le Président Directeur Général du Groupe Club Med, M. Henri Giscard-D’Estaing, ce mémorandum d’entente vise à acter les projets de développement du Club Med et de ses partenaires investisseurs.

Ce mémorandum d’entente se fixe également pour objectif de définir l’accompagnement qui sera mis en œuvre par le Département du Tourisme et ses entités afin de permettre la concrétisation de ces projets.

source : leseco.ma