« Train’art »: démocratiser l’accès des musées du maroc aux voyageurs de l’oncf

L’Office nationale des chemins de fer (ONCF) et la Fondation nationale des musées (FNM) ont signé, mardi 16 mars 2021, à Tanger, une convention de partenariat visant à faciliter l’accès des musées aux citoyens, à travers le développement d’un nouveau concept de voyage « TRAIN’ART ».

Signée à bord du train Al Boraq par le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie et le président de la FNM, Mehdi Qotbi, en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, cette convention vise à consolider les efforts de l’ONCF et de la FNM pour la promotion et le rayonnement du patrimoine culturel et artistique national, en rapprochant et en facilitant davantage l’accès des musées aux citoyens à travers le développement d’un nouveau concept de voyage « TRAIN’ART » ou le voyage et l’art pour tous.

Le concept de voyage « TRAIN’ART » vise à encourager les clients de l’ONCF, toutes catégories confondues, à voyager individuellement ou en groupe pour découvrir les musées relevant de la FNM. Pour cela, ils bénéficieront d’une réduction de 30% valable dans l’ensemble des musées relevant de la FNM sur simple présentation du ticket de voyage, selon un calendrier promotionnel.

Les clients pourront également prétendre à des visites guidées offertes pour des voyages de groupes programmées au minimum 48 heures à l’avance, avec toujours 30% de réduction sur les tickets d’entrée.

Dans une déclaration à la presse, Mehdi Qotbi a indiqué que le Maroc a toujours misé sur la culture, une politique que le Roi Mohammed VI a insufflé dans le Royaume pour que la culture ait la place qu’elle occupe aujourd’hui. « Si aujourd’hui les musées sont arrivés à être cités dans le monde, c’est grâce à la place que Sa Majesté le Roi a accordé à la culture et au patrimoine muséal dans ce pays », s’est-il réjoui.

Mehdi Qotbi a également précisé que ce partenariat offre à chaque Marocain la possibilité de se déplacer dans tout le Maroc grâce à l’ONCF.

Pour sa part, M. Khlie a indiqué, dans une déclaration à la presse, que ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la démocratisation de l’accès des clients de l’ONCF à l’ensemble des musées du Maroc. Il a, dans ce sens, relevé que l’objectif est de booster et vulgariser l’art, la culture et les musées auprès des différentes franges de la société marocaine.

« Les clients de l’Office national des chemins de fer, qu’ils soient individuels ou en groupe, vont bénéficier de plusieurs avantages concernant l’accès aux musées », a-t-il dit.

M. Khlie a considéré que ce partenariat avec la FNM vise à associer le train et l’art en plus de faire de la culture marocaine un pilier du nouveau modèle de développement.

Ce partenariat s’étend également au domaine de la communication tout au long de l’année, aussi bien média, hors média que digitale visant à faire connaître et à promouvoir les offres « Train’Art » sur l’ensemble des destinations « musées » du Royaume.

source : le360.ma