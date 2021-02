Transformation digitale : Crédit du Maroc débloque 230 MDH pour la refonte de son système d’information

Fort de ses choix stratégiques, inscrits dans le plan à moyen terme Tajdid2022, le Crédit du Maroc prépare l’avenir avec une ambition très forte, celle de faire de la banque un acteur financier innovant, un partenaire durable pour ses clients et un allié socialement responsable.

En ligne avec les orientations stratégiques de Tajdid2022, le projet de refonte du système d’information du Crédit du Maroc permettra de mettre les processus métiers, les fonctionnalités et services pour le compte de ses clients aux meilleurs standards du marché, de faciliter les transformations futures, notamment digitales, d’améliorer le «time to market» et d’assurer la fiabilité des opérations de la demande du client jusqu’à son exécution. Bernard Muselet, président du directoire du Crédit du Maroc, a déclaré : «Grâce à ce nouveau système d’information plus robuste, plus agile et plus évolutif, nous allons être en mesure de faire des nouvelles technologies un catalyseur pour une innovation au service de l’amélioration des parcours clients».

Ce projet de transformation nécessitera un budget global d’investissement de plus de 230 millions de dirhams. Il permettra in fine d’offrir une expérience client améliorée, fluide et innovante et mobilisera une équipe pluridisciplinaire de plus de 120 personnes.

Temenos, qui accompagnera le Crédit du Maroc dans cette belle aventure de transformation, est un leader mondial des logiciels bancaires, avec plus de 3.000 clients bancaires dans le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques. La société dispose d’une grande expérience dans la région, avec plus de 10 ans d’investissements au Maroc.

source : aujourdhui.ma