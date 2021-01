Transformation digitale: le Maroc va s’appuyer sur l’expertise du luxembourg

Les deux pays ont signé un mémorandum d’entente visant à collaborer plus étroitement en matière de transition digitale, en particulier dans les domaines de l’e-gov, de l’inclusion numérique et des infrastructures.

Le Maroc va bénéficier de l’expertise du grand duché du Luxembourg pour développer son écosystème digital. Un mémorandum d’entente entre les deux pays a été paraphé dans ce sens, par Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie verte et numérique, et le vice-ministre luxembourgeois de la Digitalisation, Mark Hansen, au cours d’une visioconférence.

اجتماع عن بعد مع الوزير المنتدب المكلف بالرقمنة لدوقية لكسمبرغ الكبرى، السيد Marc Hansen، والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين البلدين في المجال الرقمي. pic.twitter.com/K6lkQVU4bR — Moulay Hafid Elalamy (@MyHafidElalamy) January 25, 2021

Dans le cadre ce partenariat, le Luxembourg et le Maroc comptent partager leur expérience et leur expertise en matière de digitalisation, en particulier dans les domaines de l’inclusion numérique et des infrastructures digitales.

Ce partenariat ouvre également la voie à une collaboration dans le domaine de l’innovation et la modernisation des services publics numériques, notamment entre le GovTech Lab, du ministère de la Digitalisation du Luxembourg, et la Digital Factory de l’Agence marocaine de développement du digital.

Lors de son intervention, le ministre délégué Marc Hansen a relevé des sujets prioritaires d’intérêt mutuel dont l’interopérabilité, les formations au niveau de l’inclusion numérique et l’importance du développement des infrastructures numériques. Le ministre a précisé que «cette déclaration d’intention marque le début d’une collaboration mutualisée qui contribuera à une transition numérique bénéfique pour les deux pays».

A noter que cette signature fait suite à la mission économique du Luxembourg au Maroc en 2019. Lors de cette visite, les deux gouvernements avaient fait part de leur intention de collaborer plus étroitement en matière de développement du digital.

source : le360.ma