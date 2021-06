U Radio, la nouvelle radio marocaine que tout le monde attendait

Bonne nouvelle pour les Marocains ! La nouvelle radio marocaine « U Radio » vient d’être officiellement lancée ce vendredi 11 juin 2021.

Vous l’avez bien lu ! Après une longue période de teasing sur plusieurs panneaux déployés au Maroc et qui ont attisé la curiosité des Marocains, U Radio a été lancée, ce vendredi 11 juin, sur vos ondes radio, que vous soyez à Casablanca, Rabat, Laayoune, Salé, Témara, Skhirat, Bouznika, Mohammedia, Bensliman, Marrakech, Bengurir, Fès, Sefrou, Dakhla, Kénitra, Mehdia, Tanger, Asilah,Agadir, Taroudant, Tiznit, Taghazout, Oujda, Jerada, Berkane, Ahfir, Saadia, Meknes, Moulay Driss Zarhoun, El Hajeb,, Sarsarn El Ksar Lekbir, Bouselham ou encore Larache, soit 30 villes.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) avait octroyé en novembre 2019 la licence à U Radio, ce nouveau service radiophonique axé principalement sur la musique et le divertissement et diffusé par voie hertzienne terrestre en FM.

Notons que selon Omar Essaidi, Directeur Général de la société titulaire de la licence, U Radio contribuera « au développement de la production culturelle et musicale nationale, à travers la promotion de la musique marocaine et l’accompagnement des jeunes talents de différentes régions du Maroc sans oublier l’enrichissement de l’offre radiophonique marocaine et la valorisation des expressions artistiques patrimoniales et modernes ».

D’ailleurs, vous aurez droit à U Morning animé par la célèbre YouTubeuse et animatrice Radio Zei Beauty (Zeineb Laouni) ainsi que le célèbre humoriste Oussama Ramzi de 7h à 11h, et de 16H à 20H c’est Amine de « Les inqualifiables » et Hamza qui prendront l’antenne dans l’After U, de quoi bien vous divertir.

source : le7tv.ma