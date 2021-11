un premier vol charter entre zagreb et marrakech, ce vendredi 12 novembre

Un premier vol charter reliant Zagreb, en Croatie, et Marrakech, a atterri ce vendredi 12 novembre à l’aéroport de la ville. De quoi aider à sauver cette destination vivant une conjoncture assez difficile, en basse saison.

Selon des sources contactées par Le360, un avion de la Croatian Airlines (un A320) a atterri ce vendredi 12 novembre à Marrakech.

Ce vol charter convoyait 100 passagers, qui avaient souscrit à un voyage organisé par un tour-opérateur de la ville ocre lors du «Fam Trip Croate» organisé à Zagreb du 20 au 24 octobre 2021.

Pendant leur séjour, les 100 touristes seront logés dans cinq hôtels classés, ajoutent ces mêmes sources. Ce vol charter est le premier du genre entre Zagreb et Marrakech, sachant que des tour-opérateurs d’Agadir en organisent depuis quelques années vers cette autre destination touristique marocaine.

«Avec la multiplication de ce genre de vols, et surtout lors de cette basse saison qui va s’étaler jusqu’au 18 décembre, on peur redresser la barre. Il suffit juste d’adapter l’offre et les tarifs selon les préférences des touristes croates», explique un opérateur touristique de Marrakech.

