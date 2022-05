Un secteur prometteur qui s’oriente vers la numérisation… 5 questions qui vous rapprochent de la réalité du marché publicitaire au Maroc

plus la relation de confiance entre le public et les médias est grande, plus la crédibilité du matériel publicitaire qui y passe est grande.

les investissements publicitaires jouent un rôle clé dans les économies des pays et sont un indicateur clé du dynamisme et de la vitalité économiques.

le secteur culmine pendant le ramadan chaque année; il est sur une tendance à la hausse pour les investissements publicitaires. divers médias publicitaires connaissent une série d’émissions publicitaires aux heures de grande écoute à la télévision, profitant du contexte exceptionnel du ramadan et du suivi de haut niveau de divers médias.

dans ce rapport, al jazeera net présente 5 questions qui rapprochent le marché publicitaire de la réalité des investissements publicitaires au maroc, auxquelles ont répondu jawad al-shafidi, consultant en marketing numérique, munir al-jazouli, expert international en marketing et médias et ancien responsable de l’association des annonceurs au maroc, et tayeb aissa, expert et analyste économique et financier.

qu’est-ce qu’un investissement élevé dans la publicité a à voir avec la réalité des secteurs productifs?

la publicité dans les sociétés contemporaines et de consommation est un levier essentiel pour l’économie, de sorte qu’il existe une relation directe entre la croissance du marché de la publicité et la croissance économique.

munir al-jazouli, expert international en marketing et médias et ancien responsable de l’association des annonceurs au maroc, a déclaré à al jazeera net que la publicité est un miroir du dynamisme de l’économie et un indicateur de la maturité, de la structure et du développement des secteurs productifs, un investissement dans l’un des piliers de l’économie moderne: le capital immatériel (marques, réputation, valeur symbolique, confiance des consommateurs…).

selon l’analyste économique et financier tayeb ays, les sociétés productrices passent par le marché de la publicité et de la publicité pour le marketing, ajoutant que la publicité est une sorte de définition de produit qui pousse le marché plus haut, poussant ainsi dans une direction plus productive.

jawad al-shafidi, consultant en médias numériques, parle de la concurrence entre les annonceurs et de l’innovation et de l’innovation qui en résultent, ajoutant que certaines grandes entreprises investissent dans la publicité afin de commercialiser leur responsabilité sociale et environnementale et d’assurer une réputation numérique.

Des études sur la relation entre la publicité et la production, dont une réalisée par deloitte, ont montré la contribution économique de la publicité en Europe, et montrent que chaque 1 € investi par les marques dans la publicité ajoute 7 € au PIB.

quelle est la réalité de l’industrie de la publicité au maroc ?

selon munir al-jazouli, l’industrie de la publicité est un secteur économique basé sur un système intégré et un niveau de maturité, comprenant environ 1 500 annonceurs actifs, agences de conseil et de création, créateurs de contenu, sociétés de production, presses à imprimer, fabricants d’outils publicitaires et organisateurs de démonstrations, avec près de 9 000 entreprises, avec un petit nombre contrôlant une part importante du volume d’affaires.

al-jasouli enregistre une nette amélioration du niveau technique et créatif et un développement de l’aspect juridique régissant la publicité.

ayes considère que le marché publicitaire marocain est un marché structuré prometteur et en évolution, et que l’industrie de la publicité marocaine connaît une productivité respectable, avec une technologie de pointe, des compétences et une expérience parmi les acteurs qui les qualifient pour la production pour tous les médias.

al-shafidi a déclaré que l’industrie marocaine de la publicité souffrait de nombreuses disparités réglementaires. le consultant en marketing digital pose le problème de l’exclusion de certains médias pour avoir choisi une ligne éditoriale qui ne plaise pas à l’annonceur.

le même orateur s’est également interrogé sur la mesure dans laquelle les pratiques publicitaires respectaient les contenus constitutionnels et les lois pertinentes, ainsi que les valeurs de transparence, de compétitivité et d’égalité des chances.

le maroc a enregistré 625 annonceurs au premier semestre du ramadan 2021, avec 47 nouveaux annonceurs sur le marché de la publicité, et la télévision attirant 29 annonceurs supplémentaires, contre 90 en 2020, selon les données de the emporium office, un bureau d’études de marché des médias, qui a été diffusé par les médias locaux.

quelle est la position du maroc sur le marché mondial de la publicité ?

le marché mondial de la publicité devrait atteindre 769,9 milliards de dollars d’ici 2024.

le marché publicitaire marocain était d’environ 6 milliards aed en 2019 (une année normale avant la pandémie), représentant 0,1% de la taille du marché mondial et 5,1% du marché publicitaire en afrique et au moyen-orient (le dollar équivaut à 8,9 aed).

le maroc se classe au troisième rang en afrique en termes de nombre de transactions sur le marché de la publicité après l’égypte et l’afrique du sud.

un autre chiffre est le montant de l’investissement publicitaire par personne d’environ 18 $ au maroc, alors que dans les pays d’europe occidentale, il dépasse 100 $.

tayeb ayes a déclaré que l’industrie marocaine de la publicité est forte, mais que le marché est petit avec un faible pouvoir d’achat, notant l’importance de s’ouvrir au marché international.

jawad al-shafidi a déclaré que le volume des investissements publicitaires au maroc, par rapport au chiffre des transactions sur le marché mondial de la publicité, est très faible et inefficace.

Al-Shafidi a reconnu la difficulté de trouver un pied pour les entreprises marocaines sur le marché mondial de la publicité. Il a souligné que de nombreux médias publicitaires, en particulier le journalisme papier et numérique, ont été gravement affectés par la loi sur le marché mondial des plus grandes entreprises intercontinentales (GAVA, qui comprend Google, Apple, Facebook et Amazon).

comment le comportement du public et les habitudes de consommation sont-ils affectés par les marques et les médias ?

la science de la publicité dépend de la création et de la satisfaction du besoin du consommateur, de la création du problème et de la présentation de sa solution, et l’objectif est de vendre et de consolider la marque dans l’esprit du consommateur.

tayeb ayes dit que le pouvoir de la marque joue dans le subconscient.

jawad al-shafidi explique que les professionnels du marché de la publicité parlent maintenant de « neuromarketing » basé sur « l’anatomie » du cerveau humain pour comprendre ses différentes complexités et son fonctionnement afin qu’il puisse l’influencer et le pousser à effectuer un travail involontaire, et cela a un impact plus clair sur le consommateur.

al-shafidi note que certaines publicités poussent les consommateurs à consommer un produit qu’ils ne veulent pas nécessairement et qui ne leur est pas utile.

pour sa part, munir al-jazouli explique que la publicité affecte le comportement de consommation à travers toutes ses manifestations, car les marques ont la capacité d’attirer et une force convaincante qui leur permet d’influencer le comportement du consommateur et du public en général, et cela se fait à travers une gamme de formes expressives et communicatives.

al-jasouli a souligné l’élément de confiance, expliquant que plus la relation de confiance entre le public et les médias est grande, plus la crédibilité du matériel publicitaire qui le traverse est forte.

pourquoi le marché publicitaire se redresse-t-il pendant le ramadan ?

au cours du premier semestre du ramadan au maroc, le nombre total d’investissements publicitaires a atteint plus de 536,5 millions aed, en hausse de 45% par rapport à l’année dernière (370,5 millions aed), une période gravement affectée par la quarantaine globale du pays, qui pourrait être considérée comme un indicateur de reprise pour le secteur après que la pandémie ait provoqué une récession, selon les données du bureau d’études sur le marché des médias, diffusées par les médias locaux.

tous les médias ont bénéficié de la tendance à la hausse de la publicité, en tête du monde numérique avec une augmentation exceptionnelle de 354,5%, suivis du journalisme (59,5%), de la télévision (51+%), de la radio (42+%) et des panneaux d’affichage (22+%). le cinéma est toujours complètement fermé en raison de la crise du cov.

mounir jazouli, jawad al-shafidi et tayeb ayes conviennent que le mode de vie quotidien de tous les groupes change pendant le ramadan, avec un appétit accru pour la consommation et passer plus de temps à la maison et dans les réunions de famille avec un plus grand intérêt à regarder les chaînes de télévision.

al-shafidi considère que la consommation pendant le mois sacré fait que le marché publicitaire se redresse au-dessus du taux annuel.

munir al-jazouli ajoute que le ramadan est également témoin d’une multitude de productions et de programmes qui suscitent l’intérêt du public et atteignent des taux d’audience record pour les chaînes publiques, et les marques travaillent dur pour développer des supports publicitaires innovants et influents, ce qui crée également une popularité particulière dans les secteurs du conseil et de la production.

alors que tayeb ayes enregistre que bien que la télévision ait une grande part de publicité, la tendance à la publicité numérique va changer la structure du secteur, et va changer les contours du marché publicitaire marocain dans une direction plus démocratique et plus efficace, à travers la publicité ciblée plutôt que la publicité.

source : aljazeera.net