Une plateforme dédiée au financement collaboratif voit le jour

Le gendarme de la Bourse, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) franchit une nouvelle étape dans la régulation et la promotion du financement collaboratif au Maroc. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 25 septembre, précisant que sur son site web, l’AMMC a ouvert un espace dédié.

«Cette initiative fait suite à la publication de la circulaire de l’AMMC n°01/23 relative aux sociétés de financement collaboratif réalisant des opérations de catégorie investissement, qui a été publiée au Bulletin officiel», lit-on.

L’AMMC, consciente du potentiel du crowdfunding dans l’économie marocaine, a créé ce portail afin de faciliter l’accès à l’information et d’accompagner les acteurs de cette industrie émergente. Selon cette dernière, l’objectif de ce portail est double: assister les futurs acteurs du financement collaboratif dans le processus d’agrément de leurs plateformes et éduquer le grand public sur cette nouvelle forme de financement.

«Le portail, accessible à l’adresse [https://www.ammc.ma/fr/crowdfunding], offre un espace interactif où toute personne intéressée par le financement collaboratif peut trouver des informations essentielles sur le dispositif réglementaire en vigueur. Il permet également de contacter directement l’AMMC pour toute question ou demande d’informations relatives à l’agrément des plateformes de crowdfunding», précise Les Inspirations Eco.

L’obtention de cet agrément est impérative pour exercer l’activité de financement collaboratif au Maroc, ce qui démontre l’engagement de l’AMMC à garantir la transparence et la sécurité dans ce secteur. Par ailleurs, l’AMMC prévoit d’organiser prochainement des séances d’information à l’intention des acteurs du crowdfunding au Maroc.

Ces sessions seront l’occasion de présenter en détail les guides et les dispositions régissant le financement collaboratif dans le pays. Ces actions de sensibilisation et d’éducation visent à promouvoir la compréhension du crowdfunding auprès des entrepreneurs, des investisseurs potentiels et du grand public, tout en encourageant la croissance de cette industrie.

Le crowdfunding est un modèle de financement qui permet aux particuliers et aux entreprises de contribuer financièrement à des projets, souvent via des plateformes en ligne. Cette méthode de financement alternative gagne en popularité à l’échelle mondiale en offrant une solution innovante aux entrepreneurs et aux porteurs de projets pour collecter des fonds.

source : le360.ma