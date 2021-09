voitures électriques: fabriquée au maroc, la citroën ami s’attaque au marché britannique

Entrée en production dans l’usine Stellantis à Kénitra en 2020, et après le succès rencontré sur les marchés français et espagnol, la petite voiture à 100% électrique sera lancée sur le marché britannique en 2022.

Premiers pas prometteurs par la Citroën AMI, le micro-véhicule à 100% électrique développé par Citroën et produit à Kénitra, dans l’usine du groupe Stellantis, détenteur des marques Peugeot, Citroën, Opel, et Fiat. «Depuis le lancement d’AMI en mai 2020, ce petit véhicule connaît un véritable succès», souligne un communiqué de Citröen, précisant que AMI a totalisé 9.000 commandes depuis son lancement, dont 6.500 pour la France et 2 000 pour l’Italie, les deux premiers marchés européens où ce véhicule a été lancé.

Après la France et l’Italie, la Citroën AMI est actuellement lancée en Espagne, en Belgique et au Portugal. La mini-citadine bi-place électrique s’apprête même à traverser la Manche, pour conquérir le Royaume-Uni, où elle sera commercialisée à partir de 2022, indique-t-on chez Citroën.

D’après le site spécialisé Automotive News Europe, plus de 12.000 clients britanniques ont déjà manifesté leur intérêt pour la Citröen AMI. Pour rappel, la capacité de production initiale prévue sur le site de Kénitra pour ce véhicule est de 20.000 unités par an.

A en croire la marque au Chevron, les consommateurs européens apprécient le côté innovant, «eco-friendly» et accessible du véhicule. En France, AMI est commercialisée au tarif de 6.900 euros, elle est aussi proposé à la location pour 19,99 euros par mois. Son autonomie est estimée à 75 kilomètres, et sa vitesse peut atteindre 45 km/h.

Le succès rencontré par Citroën AMI conforte le groupe Stellantis dans sa volonté d’accèlerer sa stratégie d’électrification. Ainsi, outre AMI, un autre véhicule électrique tout aussi innovant et accessible sera produit à Kénitra: l’Opel Rocks-e, la première solution de mobilité urbaine durable (SUM) de la marque à l’éclair. Le début des commandes de ce nouveau modèle jumeau de la Citroën AMI sera lancé d’abord en Allemagne et d’autres marchés suivront en 2022.

source : le360.ma