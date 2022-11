Wie China ‘s Singles’ Zeit wurde Größer als Dunkel Montag

Vergessen Ebenholz Samstag. Vergessen Cyber ​​Monday. China ‘s Singles’ Zeit ist weltweit ‘s bedeutendste Shopping im Internet Bonanza.

Der Feiertag, ein Anti-Valentinstag Tag für alleinstehende Menschen, zeichnet die Anfänge Zurück zu Nanjing Hochschule im Jahr 1993. Schüler begann Ehren an die unverheiratete Existenz jährlich am 11. November, ein romantisches Datum entschied sich für Berücksichtigung der Verbindung zwischen Singlehood daher die # 1. Nach Abschluss des Studiums zahlreiche Fortsetzung der Praxis plus der Funktion von Singles ‘Zeit {ist|geworden|ist|ist|zufällig|ist|zufällig|ist gewachsen, um unter jugendlichen Chinesen Männern und Frauen verbreitet zu sein.

Um die Veranstaltung zu markieren, werden chinesische Singles Party zusammen mit anderen einzelne Freunde. Die Feiern können umfassen einzigartiges Frühstück, Karaoke und Blind big date Funktionen verwaltet in sich zu bemühen, Abschluss Singlehood schnell. Singles ‘Zeit zusätzlich ist das größte Internet zu sein Einkaufen Tag in der Arena, mit Umsatz in e- Handel massiv Alibabas Internetseiten Tmall und Taobao beliefen sich 2014 auf 9,3 Milliarden US-Dollar.

Ja, 9,3 Milliarden US-Dollar. Was ist über der Gesamtsumme US im Internet Einnahmen am Schwarz Samstag und Cyber ​​Montag gemischt im Jahr 2014. mit nein eins wurde überfahren in einem tragischen Ansturm.

Singles ‘Tag Einkaufen begann mit Alibaba, aber heutzutage kaufen Händler in ganz China . Kunden können Punkte bedeutende Angebote für Kleidung, Make-up, Elektronik und sogar Lebensmittel. Ein Blick auf das Zahlen wird wahrscheinlich machen dein Gesicht Twist:

Alibabas Singles ‘Tag 2015 Auswahl sollte umfassen 6 Millionen Artikel von mehr als 40.000 Händlern, sowie umfassen 30.000 Markennamen aus 25 Nationen

Asien ‘s Post schätzen, dass fast 800 Millionen pakete werden versendet als Ergebnis von des Hoildays

Eine Nielsen Umfrage gelernt hat das 56 % von 1.000 Internet-Surfern in Asien sagte sie würden steigern investieren {verglichen mit wi Im Gegensatz zu 2014 im Vergleich zu 2014

Personen sind voraussichtlich ausgeben ungefähr 277 USD pro Person, plus 22 Prozent Jahr gegenüber Jahr

Alibaba schätzt, dass 1,7 Millionen Lieferboten, 400.000 Versand Fahrzeuge, 5.000 Lager und 200 Flugzeuge könnte {notwendig sein|erforderlich|wichtig sein, um die Lieferungen zu handhaben

Wenn Vorhersagen dazu neigen, präzise zu sein, könnte 2015 sein das größte Jahr aber für Geschäfte zu Singles ‘Zeit. Alibaba Verkäufe könnte in einem 24-Stunden-Zeitraum zehn Dollar Milliarden schlagen.

« es ist nicht riesiger Schock, dass Verbraucher sind kurz davor mehr mit diesem Jahr ‘s’ Double 11, ‘ »Yan Xuan, Vorsitzender von Nielsen Better Asia, informierte CNBC. « Einkommen Grade und Netto Eingang weiterhin steigen in China, das macht also dies zu einem natürlichen Fortschritt. «

Singles ‘Zeit kann auch erweitern rund um den Globus. Fünftausend Offshore Marken aus 25 Nationen – einschließlich der USA, Europa, Japan und { Süd- / Südkorea – wird wahrscheinlich angeboten dieses Jahr. Dieses aktuelle Jahr ist interkontinental Einzelpersonen Feature Costco, LG Electronics, Walt Disney Co., Fisher-Price und Lego. In letzter Zeit haben Apple, Calvin Klein, Macy’s und Burberry tatsächlich teilgenommen.

Vielleicht Singles ‘Tag sich selbst wird bald ein großes internationales Trend.