Wydad-Ahly: à quelle heure et sur quelles chaînes?

Le Wydad de Casablanca et Al Ahly s’affrontent ce lundi 30 mai en finale de la Ligue des Champions africaine de football. Voici où et quand suivre cette rencontre.A

Le suspens prendra fin ce soir! Le Wydad de Casablanca dispute la finale de la Ligue des Champions de la CAF, face aux Égyptiens d’Al Ahly, au Complexe Mohammed V de Casablanca.

Cette rencontre est à suivre, ce lundi à partir de 20h, sur les chaînes beIN Sports HD3 (commentée par Raouf khaleef), beIN Sports Connect et beIN Sports 1 HD Premium, le groupe qatari étant détenteur des droits TV des compétitions CAF dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Elle sera également retransmise via la chaîne TNT d’Arryadia avec Hicham Faraj au commentaire.

Le Wydad veut s’offrir une troisième étoile face au mastodonte égyptien, double tenant du titre. Pour ce faire, les Rouges comptent sur le soutien de leurs supporters, le match se jouant à guichets fermés.

Walid Regragui, entraîneur des Rouges, s’est voulu sobre et focalisé lors de sa conférence de presse, hier dimanche: «ça va être un match équilibré. Al Ahly est une équipe mentalement forte et tactiquement bien en place. Elle sait s’y faire en terme de finale. Nous n’avons donc pas droit à l’erreur. Quant à nous, nous sommes arrivés en finale grâce à notre mentalité et à notre rigueur».

Face à l’ogre égyptien, les coéquipiers de Guy Mbenza miseront sur leur attaque redoutable, la meilleure de l’édition avec 22 buts. Le WAC est aussi l’équipe qui compte le plus de buteurs différents: 9 hors contre son camp, à égalité avec le Mamelodi Sundowns.

source : le360.ma